A previsão para esta terça-feira (11) indica tempo estável, com sol e poucas nuvens, em Mato Grosso do Sul.

Não há previsão de chuva para a região Leste do estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), isso ocorre devido a atuação de uma alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e favorece o tempo quente e seco, principalmente para as regiões Sudoeste, Pantanal e Norte.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 17°C e a máxima será de 31°C.