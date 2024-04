Chuvas acima da média causam transtornos em diversos bairros de Três Lagoas

Em dois dias, choveu mais de 100 milímetros, em Três Lagoas. O volume de chuva ocasionou uma série de problemas em vários pontos da cidade. Ruas alagadas, carro atolado, casas inundadas, muros derrubados, e até afundamento de asfalto foi registrado na avenida Jary Mercante, que recentemente foi pavimentada após as obras de macrodrenagem.

De acordo com a prefeitura, a avenida Jary Mercante, que ainda está em obras, foi uma das mais afetadas. A administração municipal informou que a equipe da Secretaria de Infraestrutura está trabalhando para sinalizar os danos e agilizar os processos de recuperação, para minimizar os transtornos causados.

Casas no bairro Jardim Alvorada foram alagadas e, duas delas, tiveram os muros derrubados. Em uma delas, parte da varanda cedeu também. Um caminhão que estava estacionado na viela ao lado da escola Maria Eulália Vieira teve o motor danificado devido a quantidade de água que atingiu o veículo. O motorista Flávio José Raimundo estava dormindo no veículo e não esperava que a água da chuva atingiria o motor do caminhão. A escola também foi invadida pela água da chuva. Nesta segunda-feira (15), inclusive, as aulas foram suspensas.

Em nota, a prefeitura pediu a colaboração e compreensão dos moradores, neste momento, enquanto esforços são realizados para restaurar a normalidade nas vias afetadas. Além disso, destaca que a prefeitura vem trabalhando para que problemas como esses sejam amenizadas, com obras de Drenagem e pavimentação em diversos bairros da cidade, que sempre sofreram em períodos de fortes chuvas.

Os bairros com obra de drenagem e pavimentação que estão em andamento até o momento são: Vila Alegre, Vila Haro, Jardim Oiti, São Carlos, Jardim Alvorada, Vila Nova, Vila Maria, Ferroviários e Conjunto Hortênsias, Jardim Acácias; além das Avenidas Custódio Andrews e Jary Mercante, o entorno da 2ª Lagoa e o Distrito do Arapuá. Já a Chácara Imperial e a região do Guanabara estão recebendo obras de macrodrenagem.

Além das obras que já estão em andamento, a prefeitura também incluiu no Pacotão “Avança Três Lagoas”, obras de drenagem e pavimentação nos bairros Violeta 1 e 2, Chácara Eldorado, Vila Verde, Itamarati e Osmar Dutra. Após a conclusão dessas obras, os problemas dos grandes alagamentos devem ser resolvidos.

