Cinco mil atendimentos são realizados no Caps 2 de Três Lagoas

Neste mês de alusão ao Setembro Amarelo, campanhas dedicam-se à conscientização e prevenção ao suicídio. O intuito das ações é ampliar a visão social e entendimento a respeito deste tópico ainda pouco abordado. Além de evidenciar sinais de alerta para que pessoas próximas possam prestar apoio e auxiliar o paciente a sair de quadros depressivos.

Dados obtidos pelo Jornal do Povo mostram que, entre os meses de janeiro e agosto deste ano, 5.376 atendimentos foram realizados no Centro de Atenção Psicossocial (Caps 2). Dentre os pacientes, estão pré-adolescentes acima dos 12 anos. A unidade atua em sistema de portas abertas, no qual presta serviço de acolhimento, em que o paciente a qualquer momento de crise pode receber atendimento com terapeuta. O telefone disponibilizado para consultas é o (67) 99242-2945.

ESTIMATIVA

O slogan do Setembro Amarelo escolhido para este ano é “Se precisar, peça ajuda” e pretende desmistificar o estigma em relação à busca por tratamento de transtornos de saúde mental ou dependência em substâncias químicas, sendo estas apontadas como as principais causas atuais de suicídio.

De acordo com o Ministério da Saúde, a estimativa permeia 12 mil óbitos anualmente no Brasil. O público jovem possui os maiores índices, com aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade, dentre os anos de 2016 e 2021, com a faixa etária de 15 a 19 anos, sendo 6,6 por 100 mil. Entre crianças de 10 a 14 anos, a taxa também é crescente, atingindo 45%, totalizando 1,33 a cada grupo de 100 mil.