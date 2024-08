Clima de deserto: Três Lagoas registra umidade relativa do ar de 12%

Três Lagoas permanece em alerta vermelho para os valores da umidade relativa do ar. Na uinta-feira (15), o município atingiu 12% de umidade, o que é comparado ao clima de deserto. E nesta sexta-feira (16), o cenário previsto é o mesmo, com tempo firme e as temperaturas acima da média.

De acordo a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), um sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens e chuva. E todos os municípios de Mato Grosso do Sul devem bater recorde e atingir a maior temperatura do ano entre hoje e 21 de agosto.

Em Três Lagoas, os termômetros podem registrar 39°C, de temperatura máxima, nesta sexta-feira, e novamente níveis críticos da umidade relativa do ar.

Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. A população deve ficar atenta, principalmente, com as queimadas nesta época do ano. Não ateie fogo em nenhuma situação, pois as condições climáticas são favoráveis à ocorrência de incêndios.