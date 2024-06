Colisão entre carro e bicicleta elétrica termina com dois adolescentes feridos

Um homem de 43 anos foi socorrido ao Hospital Auxiliadora, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após sofrer uma queda de moto, na noite desta segunda-feira (3), na avenida Advogado Rosário Congro, cruzamento com a rua Oscar Guimarães, na área central de Três Lagoas (MS).

Por volta de 18h30 a vítima que seguia no sentido, acabou perdendo o controle de uma moto Honda Bis, ao passar por uma lombada e acabou caindo ao solo.

Com a queda, a vítima acabou sofrendo diversas escoriações pelo corpo e uma fratura exposta em um dos pés. Uma das primeiras ambulâncias a chegarem no local, foi a Unidade de Suporte Básico, que prestou os primeiros atendimentos a vítima, até a chegada da Unidade de Suporte Avançado, que teria assumido o caso, levando a vítima ao Hospital Auxiliadora. A vítima estava consciente, orientada e a Polícia Militar, foi informado sobre o sinistro de trânsito (queda acidental), condutores que passavam pelo local, reclamavam da iluminação no local não ser suficientemente adequada e a pintura que orienta aos condutores, sobre a lombada na via, estar apagada o que poderia aumentar os riscos de acidentes.

Um acidente entre um carro e uma bicicleta elétrica, resultou em um adolescente ferido e um desentendimento entre populares na noite desta segunda-feira (3) na rua Eurídice Chagas Cruz, cruzamento com a rua Romeu de Campos, bairro Jardim Cangalha, Três Lagoas (MS).



Por volta de 20h o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a Polícia Militar, foram acionados para atender um acidente de trânsito com vítima.

No local os socorristas do Samu, encontraram um adolescente de 16 anos, caído ao solo, com escoriações pelo corpo, sangramento nasal e dores pelo corpo. Um segundo adolescente, que também estava na biblioteca elétrica, estava perambulando e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado pelo Samu, para dar apoio na ocorrência.

Após serem examinados, os adolescentes foram embarcados nas ambulâncias do Samu e Corpo de Bombeiros e levados para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Durante atendimento do Samu no local, houve um desentendimento entre a mãe de uma dos jovens acidentados e a mulher que conduzia o carro envolvido no acidente.



Após ouvir as partes envolvidas, os policiais militares deslocaram para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde registraram o boletim de ocorrência por lesão corporal decorrente de acidente de trânsito e o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.