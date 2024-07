Colisão entre dois carros termina com Uno de rodas para cima

Uma colisão entre dois carros, seguido de capotamento mobilizou o Corpo de Bombeiros, e o Samu no sábado (6), na avenida Filinto Miller, cruzamento com a rua Dr José Amílcar Congro Bastos, bairro Jardim Dourados, norte de Três Lagoas.



A colisão ocorreu em um cruzamento que liga a recém inaugurada avenida dos Oleiros, com a rua Dr José Amílcar Congro Bastos, cruzando com a avenida Filinto Miller.

O “sinistro de trânsito”, envolveu um VW Gol, e um Fiat Uno, resultando em um capotamento, deixando o carro Fiat Uno, com as rodas para cima. Segundo o Corpo de Bombeiros, os passageiros do Fiat Uno, teriam sofrido ferimentos leves e saíram por conta própria do interior do carro, não sendo necessário o desencarceramento das vítimas.



Um adolescente com síndrome do espectro autista, precisou ser atendido pelos socorristas do Samu e militares do Corpo de Bombeiros, devido o estado de choque, por conta do acidente e apesar do susto, felizmente nenhum ocupante dos dois veículos, teve algum ferimento mais grave. O caso foi registrado da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).