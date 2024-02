Com medo da dengue, moradores denunciam terrenos baldios no Jardim Oiti

Moradores do Jardim Oiti, em Três Lagoas, convivem com um terreno repleto de entulho e temem que o acúmulo de lixos como materiais de construção, garrafas de plástico e vidro, além do mato alto, facilite a proliferação de doenças como dengue e aparição de animais peçonhentos.

Silvia Luiza, mora na Travessa Jorge Salim Tabox, no bairro Jardim Oiti, e já fez diversas denúncias à Prefeitura de Municipal de Três Lagoas, sobre um terreno baldio ao lado da casa dela. No local, existe grande quantidade de entulhos, e ela temem a proliferação da dengue e outras doenças.

Continue Lendo...

De acordo com Luiza, a prefeitura informou que, o procedimento é de autuação do proprietário, caso ele não cumpra, eles fazem a limpeza, porém Luiza contou que nunca foi feito nenhum tipo de limpeza no local. “Eu moro aqui, há mais de sete anos, e nunca vi limparem esse terreno. Já matamos escorpião que entrou na minha casa”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Mato Grosso do Sul, 20 municípios apresentam altos índices de dengue. Em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Endemias, alertou para nova epidemia de dengue e chikungunya na cidade.

Confira a denúncia abaixo: