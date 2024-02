Comércio abre e repartições públicas fecham nesta segunda-feira de carnaval em Três Lagoas

O carnaval é muita tradição muito celebrada no Brasil, embora não seja feriado nacional, muitas pessoas não trabalham durante este período. Em Três Lagoas, as repartições públicas e diversos estabelecimentos ficam fechados.

Nesta segunda-feira (12), o comércio funciona normalmente, mas não abre as portas na terça-feira (13), retomando o atendimento na quarta-feira (14), a partir das 12h. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo), Sueide Torres, apesar de não ser oficialmente um feriado, é tradição no país. As empresas que tenham funcionários e desejarem trabalhar na terça, deverão protocolar requerimento de acordo excepcional de funcionamento.

A Prefeitura de Três Lagoas e o Governo de Mato Grosso do Sul adotaram ponto facultativo durante os dias 12 e 13 de fevereiro. Seguindo o mesmo padrão, as atividades serão retomadas na quarta-feira de cinzas, a partir das 13h.

As agências bancárias também estão fechadas para atendimento presencial ao público nesta segunda e terça-feira de carnaval, conforme informado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O retorno dos serviços bancários está previsto para a quarta-feira de cinzas, a partir das 11h, seguindo o horário habitual de funcionamento de cada agência.

