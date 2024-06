Comunicadores do Grupo RCN participam de workshop sobre produção de notícias

O Grupo RCN realizou o "2º Workshop Voz e Texto" para os jornalistas e comunicadores dos veículos de comunicação que compõem o grupo. O evento foi no sábado (22), no estúdio da TVC em Três Lagoas, com o objetivo de discutir os bastidores da produção de notícias.

Foi um dia de troca de ideias e experiências entre profissionais que atuam em Campo Grande, Paranaíba e Três Lagoas. O encontrou teve como palestrante a fonoaudióloga, Ariane Alves, que apresentou caminhos para uma comunicação assertiva.

“É um trabalho para desenvolver melhora de texto, para que o repórter e o radialista tenham isso na fala. Então, melhorar a fala para que o ouvinte tenha essa consciência que a pessoa está fazendo um trabalho de qualidade”, explicou a fonoaudióloga, Ariane Alves.

O Grupo RCN possui diversas plataformas de notícias, produz diariamente conteúdo para o portal de notícias RCN 67, para a emissora TVC, rádios Cultura, CBN e Band, além da edição impressa do Jornal do Povo e as redes sociais.

A diretora de Conteúdo do Grupo RCN, Lígia Sabka, destacou a importância do workshop para qualificar essa produção. “O Grupo RCN por ser o maior gerador de conteúdo e ter maior número de veículos de comunicação dentro do grupo no estado, tem o dever de levar informação de qualidade. E a gente só consegue isso levando capacitação e conhecimento para todos”, destacou.

O encontrou abordou sobre evolução tecnológica e a influência na comunicação. Apontou a importância da construção, narração e interpretação de texto na produção de notícias. Estratégia e conhecimento sobre a linguagem do jornalismo para diferentes plataformas são fundamentais para a construção textual, como avaliou a radialista Karina Anunciato, apresentadora do programa CBN Campo Grande.

“Este tipo de workshop é maravilhoso, porque conseguimos alinhar o texto, para todos falarem de uma forma bem dinâmica e, especialmente, levar o melhor conteúdo para quem nos acompanha diariamente”, avaliou Karina Anunciato.

Conteúdo, criatividade e qualidade são a chave na construção de um texto. O grupo RCN tem capacitado os profissionais para produzir informação de qualidade, como reforçou o gerente de produto, Fernando Moraes.“A capacitação é importantíssima tanto para a fala quanto para a escrita. Nós precisamos afiar nosso machado. Todos os dias precisamos apreender, ainda mais que nossa língua portuguesa é tão rica”, pontuou.

A comunicadora Mari Verdan ressaltou que esse tipo de capacitação é essencial para os profissionais de comunicação. “Isso é importante para nós profissionais da comunicação, mas também para o nosso internauta, nosso telespectador, que vão estar frente a frente com a notícia”, concluiu.

