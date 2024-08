Condenado por atirar em policial é morto em confronto

Um homem de 31 anos veio a óbito após um confronto com a Força Tática da Polícia Militar na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas, no dia 6 de agosto. Ele morreu no hospital logo após dar entrada na unidade de saúde.

O homem estava cumprindo pena no regime semiaberto e foi avistado em uma moto, armado. A polícia recebeu a informação de que ele estava circulando pela cidade com uma arma escondida no baú do veículo. Os policiais o localizaram e tentaram abordá-lo, mas ele tentou fugir.

Durante a perseguição, o suspeito parou em um posto de combustíveis, sacou uma arma de fogo, um revólver calibre 38 com cinco munições, e ameaçou atirar nos policiais. Os agentes reagiram e dispararam contra ele, atingindo-o e levando-o ao chão. Apesar das tentativas de socorro, o suspeito não resistiu aos ferimentos.

O indivíduo era conhecido no meio policial por ser um dos acusados do homicídio do policial militar Otacílio Pereira de Oliveira, ocorrido em 2013 em Três Lagoas, com a participação de mais de dez pessoas. Segundo a denúncia da ação judicial que o condenou, ele teria efetuado disparos contra a vítima por ordem do crime organizado.

Já havia sido condenado pelo Tribunal do Júri e cumpriu parte da pena em regime fechado, passando agora para o regime semiaberto.