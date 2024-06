Confira a agenda de eventos em comemoração ao aniversário de 109 anos de Três Lagoas

Está chegando o aniversário de 109 anos de emancipação político-administrativa de Três Lagoas, no dia 15 de junho. Para celebrar essa data tão importante, a prefeitura promoverá uma agenda de eventos em comemoração ao aniversário da cidade.

As celebrações iniciam no dia 13 de junho, com a Missa de Santo Antônio, às 8h, na Igreja de Santo Antônio. No dia 14 de junho, a Secretaria de Assistência Social realizará o Festival de Bandas e Fanfarras no Galpão da Esplanada NOB, a partir das 19h.

E para comemorar o aniversário de Três Lagoas, o primeiro evento será às 7h30, na Praça Senador Ramez Tebet, com o hasteamento do Pavilhão Nacional e, logo após, às 8h, o tradicional Desfile Cívico de 109 anos, no Galpão da NOB, com a presença das secretarias da administração municipal, entidades, escolas públicas e privadas, entre outros órgãos sediados na cidade.

Confira a agenda

Dia 13 (quinta-feira) – 8h – Missa de Santo Antônio – Igreja de Santo Antônio

Dia 14 (sexta-feira) – 19h – Festival de Bandas e Fanfarras – Galpão da Esplanada NOB

Dia 15 (sábado)

7h30 – Hasteamento do Pavilhão Nacional – Praça Senador Ramez Tebet

15/06 – 8h – Desfile Cívico de 109 anos de Três Lagoas

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas