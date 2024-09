Conselho da Arauco aprova construção do Projeto Sucuriú

Referência global em celulose, produtos de madeira, reservas florestais e bioenergia, a Arauco dá mais um passo estratégico para a concretização do Projeto Sucuriú, o maior investimento da história da multinacional, na ordem de US$ 4,6 bilhões. Com aprovação do Conselho de Administração, a empresa anuncia a finlandesa Valmet como parceira de tecnologia e equipamentos para a instalação de sua primeira fábrica de celulose branqueada no Brasil, a ser construída na cidade de Inocência, em Mato Grosso do Sul.

Desenvolvedora e fornecedora global de tecnologias, automação e serviços para os setores de celulose, papel e energia, a Valmet fornecerá para a futura planta da Arauco uma moderna e completa linha de produção, com capacidade anual de 3,5 milhões de toneladas de celulose. A operação engloba sistemas automatizados projetados para maximizar a eficiência energética, reduzir custos operacionais, otimizar desempenho, além de minimizar o volume de resíduos e as emissões de gases de efeito estufa, de acordo com as práticas sustentáveis adotadas globalmente.

Segundo Carlos Altimiras, diretor presidente da Arauco do Brasil, “essa é uma importante e decisiva etapa do Projeto Sucuriú, que contará com expertise e tecnologia de ponta. É o maior projeto de produção de celulose do mundo implantado em etapa única, e nossa escolha reflete a busca da Arauco por parceiros que compartilhem da mesma visão em relação à inovação e práticas sustentáveis”, destacou o executivo.

Para a Arauco, a parceria reforça a sinergia com os valores da empresa uma vez que a Valmet conta com diferenciais que darão robustez ao Projeto Sucuriú como a qualidade e segurança das instalações e equipamentos, inovação, aplicação de tecnologia já consolidada no mercado internacional, além da disponibilidade e confiabilidade dos maquinários envolvidos, o que reduz os impactos em toda a cadeia de operação.

“Este investimento é um marco significativo para a indústria, e estamos orgulhosos de termos sido selecionados como parceiros da Arauco neste grande projeto. Juntamente com a Arauco, estamos comprometidos em garantir um excelente desempenho dessa futura fábrica de celulose, que será uma vitrine para as tecnologias de processos sustentáveis da Valmet e soluções avançadas de automação e controle de fluxo”, afirmou Thomas Hinnerskov, Presidente e CEO da Valmet.

“Este é um marco muito importante no processo de crescimento e fortalecimento do Estado e consolida o compromisso da Arauco com o Mato Grosso do Sul, que vai receber uma das maiores fábricas de celulose do mundo. Será uma unidade moderna, que vai gerar empregos, oportunidades, desenvolvimento social e econômico. O Mato Grosso do Sul estabeleceu uma estratégia de desenvolvimento sustentável baseado na atração de grandes investimentos e na geração de emprego, e a vinda desta operação reforça a confiança dos investidores em nosso Estado”, reforçou Eduardo Riedel, Governador de Mato Grosso do Sul.

Indústria 4.0 e sustentabilidade

Com uma sólida base digital, o Projeto Sucuriú contará com modernidade e tecnologia da indústria 4.0, com avançados controles de processos e simuladores para treinamentos operacionais. A integração de soluções de conectividade, do processamento da madeira até o controle de qualidade da celulose, trará ainda mais segurança e otimização, seja na tomada de decisões ou na eficiência do uso de recursos naturais.

O escopo inclui as áreas de processo regulares, assim como uma Planta de Gaseificação que vai gerar biocombustível para abastecer os fornos de cal da operação, uma Caldeira de Recuperação Química - a maior do mundo em capacidade no setor de papel e celulose -, e uma Caldeira de Biomassa, responsável pela geração de energia a partir do reaproveitamento de biomassa e outros resíduos do processo da fabricação da celulose. A energia gerada será de mais de 400 megawatts (MW) de eletricidade, dos quais cerca de 200 MW serão destinados para o consumo interno da unidade industrial. A energia excedente – suficiente para abastecer uma cidade de mais de 800 mil habitantes – será disponibilizada ao sistema nacional. Todo esse conjunto de práticas evidencia o compromisso da Arauco com a circularidade e sustentabilidade.

Os avanços do Projeto Sucuriú

Localizado a 50km do centro urbano de Inocência (MS), o Projeto Sucuriú conta com investimento global na ordem de US$ 4,6 bilhões. Desde a assinatura do Termo de Acordo, o projeto vem avançando e se encontra atualmente na etapa de terraplanagem, que consiste no preparo da área onde será construída a fábrica, a partir de 2025. A previsão para o início de operação da fábrica é para o segundo semestre de 2027.

A expectativa é que o Projeto Sucuriú gere em torno de 14 mil empregos no pico da obra, de forma escalonada. “Trata-se de um projeto de grande magnitude. Com o início da operação, teremos como reflexo o impulsionamento do desenvolvimento social e econômico da região, com o aumento de geração de emprego e renda, maior arrecadação de impostos e atração de novos investimentos”, reforçou Altimiras.

*Informações da assessoria da Arauco.