Contorno rodoviário em Três Lagoas começa receber asfalto

Trecho da obra do contorno rodoviário em Três Lagoas, na região Norte da cidade, começou a receber pavimentação em concreto. O novo traçado rodoviário de Três Lagoas visa evitar o tráfego pesado de caminhões e carretas por dentro da cidade, na avenida Ranulpho Marques.

As obras estão em pleno andamento, segundo o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), Milton Rocha Marinho. “Já começamos a parte de pavimentação que é a execução da pista de rolamento, toda em concreto, e logo vamos iniciar a construção dos dois viadutos maiores, um na BR-262 e outro na BR-158. Em termos de terraplanagem, já executamos 14 quilômetros de serviços”, informou.

A previsão, segundo Marinho, é que esse trecho do contorno fique pronto ainda neste ano. Esse trecho, possibilitará desafogar a avenida Ranulpho Marques Leal, no perímetro urbano da BR- 262, que corta a cidade.

O engenheiro explicou que, esse trecho ficando pronto, os veículos pesados já poderão ter acesso direto entre as rodovias, sem a necessidade de trafegar pela avenida Ranulpho Marques Leal.

Da BR-262, nas proximidades da Fazenda Rodeio, o contorno seguirá em direção à BR-158, nas proximidades da MS-320. Quem pegar esse trajeto, vindo da BR-262, terá opção de seguir sentido Selvíria, vice e versa. O motorista que quiser também terá a opção de continuar pela BR-262, e seguir sentido Brasilândia, São Paulo ou Campo Grande.

Após a conclusão das obras, segundo Marinho, não será mais permitido que caminhões que transportam eucalipto e celulose passem por dentro da cidade. “Haverá exceções, por exemplo, se o veículo precisar fazer manutenção. Fora isso, terão que transitar pelo contorno”, adiantou.

Além da Ranulpho Marques Leal, o engenheiro disse que o contorno rodoviário vai desafogar também o anel viário Samir Thomé, trecho urbano da BR-158. “Sem o trânsito pesado nesses trechos, essas vias serão bastante comerciais, pois ficarão com tranquilidade e sem esse trânsito de longa distância. Isso dá condições de criar novos empreendimentos comerciais nessas regiões”, disse Marinho. Com exceção dos bitrens e treminhões, o engenheiro informou que os demais caminhões poderão passar pelo trecho urbano, mas acredita que muitos vão preferir seguir pelo contorno, devido a fluidez no trânsito.

