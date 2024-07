Coordenadora de Educação explica sobre mudanças no novo Ensino Médio

Na terça-feira (9), foi aprovado na Câmara dos Deputados, com 437 votos, a versão final do novo Ensino Médio. O projeto passou por alterações em relação à versão apresentada no Senado Federal, e guarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As novas regras vão começar a valer a partir de 2025. Em entrevista ao programa RCN Notícias, desta terça-feira (16), a coordenadora de educação de Três Lagoas, Marizete Bazé, explicou o que muda com as mudanças do projeto do novo Ensino Médio, no município.

Segundo a coordenadora, a principal alteração foi anulação da implantação do Espanhol como disciplina obrigatória. “Graças a Deus não passou, porque teríamos que mudar a grade. A gente é favorável que a Língua Portuguesa e a Matemática sejam ampliadas”, destacou.

Ainda de acordo com a coordenadora, Mato Grosso do Sul não será impactado pelas mudanças, porque o Estado já havia implantado as novas regras entre 2023 e 2024. "Vai ter aumento de aulas de Língua Portuguesa e Matemática", afirmou.

