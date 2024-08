Coordenadora do Posto de Identificação de Três Lagoas explica como emitir o novo RG

Nesta sexta-feira (2), a coordenadora do Posto de Identificação de Três Lagoas, Cristiane Soares Corrêa, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar a emissão do novo RG.

O documento é feito no Posto de Identificação e, para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), antigo Registro Geral (RG), deve ser realizado um agendamento prévio pelo site. “Nossa agenda para o mês de setembro está aberta e temos horários disponíveis. Já estamos com todos os horários de agosto preenchidos. No entanto, para quem tiver uma necessidade urgente ou uma situação prioritária, pedimos que procure a unidade e leve os documentos pessoais. Faremos uma triagem e, se o seu caso for considerado uma necessidade urgente, você será atendido mesmo sem agendamento”, a coordenadora explica.

Atualmente, o local atende cerca de 800 pessoas por dia, mas há capacidade para atender até 1,2 mil. “Infelizmente, muitas pessoas faltam aos seus agendamentos, o que acaba prejudicando o atendimento geral. Pedimos que todos se comprometam a comparecer nos horários agendados, para que possamos atender a todos de forma eficiente e ninguém perca a oportunidade de ser atendido”.

Cristiane explica que muitas pessoas têm realizado o agendamento para emitir o CIN, mas acabam não comparecendo. “O número de faltas tem sido muito grande, com 30 a 40% dos horários agendados não sendo comparecidos. Ou seja, mais de 400 pessoas agendam e não comparecem, tirando a oportunidade de atendimento de outras pessoas que precisam”.

Por este motivo, a coordenadora pede que, aqueles que precisarem emitir o documento urgente, compareçam até a unidade para ser realizado um encaixe no atendimento.

Para o atendimento, ela explica que é importante observar alguns detalhes sobre a certidão. “Se você é solteiro, precisa apresentar a certidão de nascimento. Se é casado ou já foi casado, deve trazer a certidão de casamento. A certidão não pode estar rasgada, molhada, ou com excesso de dobras que possam ter apagado alguma letra, pois isso é considerado uma rasura”.

A coordenadora sugere que, “se você já tem um agendamento, compareça ao Posto antes do dia marcado e leve seu documento. Isso porque vamos escanear o documento para nosso sistema e, se ele não estiver legível, não poderemos realizar o atendimento. Indo ao posto com antecedência, podemos fazer uma triagem, orientar você e, se necessário, você terá tempo de procurar o cartório para obter uma nova certidão, evitando assim perder o seu agendamento”.

A emissão é gratuita e deve ser feita até o ano de 2032. Em caso de emissão da segunda via do documento, será cobrado o valor de R$ 192,66.

O atendimento dura em torno de 15 minutos, onde será realizado a coleta da assinatura, da foto e das digitais. O prazo para a CIN ficar pronta é de até 15 dias, mas a coordenadora afirma que, em uma semana, o documento já está disponível na conta Gov.br. Assim que ficar pronta, as pessoas devem retirar o documento no Posto de Identificação.

O Posto de Identificação fica localizado na rua Elmano Soares, número 250, no Centro de Três Lagoas. O horário de funcionamento é das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Veja a entrevista completa abaixo: