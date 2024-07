Criança é atropelada em Três Lagoas e motorista foge sem prestar socorro

Uma criança ficou ferida após ser atropelada por um automóvel, na rua Manoel Antônio Jeremias, no bairro Guanabara, em Três Lagoas. O acidente ocorreu na noite de sábado (6) e, até o momento, o motorista não foi identificado.

O menino tem 10 anos de idade e brincava na rua com outras crianças. Por volta de 18h30, um veículo que passava pelo local acabou atropelando o garoto, que foi jogado da rua para a calçada. O motorista do carro chegou a sair do veículo, mas ao confirmar que havia atropelado a criança, fugiu do local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a criança levada ao Pronto-Socorro para cuidados médicos. A Polícia Militar esteve no local e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como lesão corporal culposa (quando não se tem a intenção) e omissão de socorro (afastar-se do local de crime).