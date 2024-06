Crianças que não foram vacinadas contra pólio e sarampo deverão receber visitas para imunização

Durante o mês de julho, em todo o Brasil, será realizado o Monitoramento das Estratégias de Vacinação (MEV) contra a poliomielite e o sarampo. Em Três Lagoas, a campanha é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da prefeitura municipal.

A metodologia do MEV permite avaliar o progresso das campanhas de vacinação e identificar áreas com baixa cobertura vacinal, através do rastreamento e vacinação de crianças menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas.

Serão visitadas, ao todo, 260 crianças três-lagoenses, de acordo com a quantidade de crianças desta faixa etária, para a verificação das carteirinhas de vacinação e aplicar as doses faltantes dessas vacinas.

As visitas serão aleatórias em todos os bairros do município e no Distrito do Arapuá. A campanha é essencial para garantir a proteção das crianças e contribuir para um futuro mais saudável para todos.

Essa iniciativa faz parte dos compromissos internacionais para a erradicação da poliomielite e eliminação do sarampo, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e as Comissões Globais e Regionais.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas