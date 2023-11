Cuidados com árvores ajudam evitar quedas e diminuir calor

A queda de árvores centenárias e o aumento de construções de imóveis na área urbana tem contribuído para a instabilidade do clima em Três Lagoas. Por isso, é fundamental valorizar e cuidar das árvores, pois elas são responsáveis pela absorção do calor e gás carbônico, ajudando a regular a temperatura.

As árvores precisam estar resistentes para suportarem momentos turbulentos, como foi o caso de uma árvore conhecida como paineira com mais de 80 anos que ficava na Avenida Eloy Chaves, ela estava com as raízes frágeis e tomada por cupins, não resistiu a um temporal e parte dela caiu.

O cuidado com as árvores também pode evitar acidentes. Além disso, as árvores fazem muito mais do que simplesmente fornecer sombras e frutos, mas transformam gás carbônico em oxigênio e armazenam carbono, servindo como prestadoras de serviços ao ser humano, segundo estudos.

