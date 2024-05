Cultura celebra 15ª Semana Mundial do Brincar em Três Lagoas

No período de 23 a 29 de maio, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) se une à celebração da 15ª Semana Mundial do Brincar, promovida pela Aliança pela Infância, com o tema “Vem para a roda – No ritmo do brincar”.

As escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs) promovem atividades que valorizam a linguagem da roda, incluindo brincadeiras, contação de histórias e diálogos que estimulam a criatividade e a interação entre as crianças.

Neste ano, a Semana Mundial do Brincar destaca a relevância da roda como um espaço de inclusão, afeto e aprendizado para as crianças. A roda representa a união, o movimento e a vitalidade do brincar, proporcionando experiências que enriquecem a infância e preparam o terreno para um futuro sustentável.

Além disso, será realizada uma campanha de sensibilização junto aos pais e responsáveis, destacando a importância do tempo de qualidade dedicado ao brincar com os filhos. Serão compartilhados registros das vivências em rodas brincantes nas redes sociais das unidades de ensino, envolvendo toda a comunidade escolar.

