Cursos gratuitos de capacitação em diversas áreas está com vagas abertas em Três Lagoas

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), por meio do programa MS Qualifica, está oferecendo cursos de capacitação gratuitos para a população. A iniciativa busca suprir a demanda por mão de obra qualificada no município.

As vagas são limitadas, e as pré-inscrições devem ser feitas online. A matrícula será confirmada no primeiro dia de aula, por ordem de chegada. O não comparecimento nesse dia resultará na perda da vaga.

Caso o número de participantes exceda o limite, será criada uma lista de interesse para a formação de novas turmas.

Entre os cursos oferecidos, o de técnicas de cutilagem e esmaltação começa no dia 13 de setembro, com aulas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, até 3 de outubro, na Casa do Trabalhador, localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86.

De 23 a 26 de setembro, o curso de atendimento e recepção em hospitalidade também será realizado na Casa do Trabalhador, no mesmo horário.

O curso de marketing pessoal para vendedores será entre os dias 25 de setembro a 3 de outubro, das 13h às 17h, na sede do Senac, localizada avenida Antônio Trajano, número 216.

Além disso, o curso gratuito de depilação será oferecido de 18 de novembro a 4 de dezembro, das 13h às 17h, na Casa do Trabalhador.