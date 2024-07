De pré-candidato a prefeito, Paulo Veron não será nem candidato a vereador

O vereador Paulo Veron não conseguiu lançar sua candidatura a prefeito de Três Lagoas pelo Partido Liberal (PL) e também não concorrerá às eleições para vereador este ano. Márcio Hiradi, presidente do diretório municipal do PL em Três Lagoas, informou que Veron estava inicialmente na lista dos pré-candidatos a vereador, mas decidiu abandonar a convenção, o que levou à substituição de seu nome.

A lista de pré-candidatos aprovados na convenção para disputar as eleições deste ano já foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dentro do prazo estipulado pela legislação eleitoral. A convenção do PL em Três Lagoas ocorreu na tarde de sábado (27) e foi marcada por confusão e tumulto na sede do partido. O problema começou quando Paulo Veron foi impedido de participar da reunião com os pré-candidatos a vereador.

Segundo Hiradi, Veron não foi proibido de participar da convenção. A decisão de manter os portões fechados antes do início do evento visava evitar tumulto, pois o vereador insistia na aprovação de sua candidatura a prefeito. No entanto, a executiva estadual já havia decidido que o partido em Três Lagoas não lançaria candidato à majoritária, optando por apoiar a candidatura de Cassiano Maia (PSDB).

De acordo com Hiradi, Paulo Veron tumultuou todo o processo, mesmo sabendo da decisão da executiva estadual. Seu nome estava na lista de pré-candidatos a vereador, mas ele abandonou a convenção junto com seus apoiadores. O partido contava com Veron para fortalecer a eleição proporcional, e sua desistência obrigou o diretório a lançar outro candidato. Como os nomes aprovados na convenção já foram registrados, para Veron concorrer a vereador, ele precisará solicitar à executiva estadual a substituição de uma candidatura.

Paulo Veron foi eleito em 2020 pelo Solidariedade e recebeu 1.305 votos. Neste ano, dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, deixou o partido e filiou-se no PL com o intuito de disputar a Prefeitura de Três Lagoas.