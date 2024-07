Defensor público fala sobre ações das áreas de saúde e infância em Três Lagoas

O primeiro semestre de 2024 encerrou e a Defensoria Pública de Três Lagoas tem registrado aumento no número de atendimentos. Áreas como, saúde, infância e juventude e família são as principais demandas. O órgão do estado oferece serviços para qualquer pessoa que não tenha condições financeiras para arcar com as despesas com advogados e custas judiciais.

Nesta segunda-feira (22), o defensor público Bruno Gobbo, que atua como coordenador interino da Defensoria Pública de Três Lagoas, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, também transmitido pela rádio Cultura FM, e falou sobre as os atendimentos mais solicitados e como está o atual cenário, no município.

Confira como foi a entrevista no RCN Notícias: