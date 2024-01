Delegado regional diz que ocorrências registradas em Três Lagoas está dentro da média

Em entrevista ao RCN Notícias desta terça-feira (9), o delegado regional de Polícia Civil de Três Lagoas, Ailton Pereira, informou que, cerca de 9.500 boletins de ocorrências foram registrados nas delegacias da cidade, em 2023. Destes, 3.500 se transformaram em procedimentos inquéritos ou termos circunstanciados de ocorrências, e encaminhados para análise do Poder Judiciário.

Para o delegado, o número de boletins de ocorrências está dentro da realidade de Três Lagoas, terceira maior cidade do estado, e em processo de desenvolvimento econômico. “Está dentro da média, Três Lagoas é uma cidade que vem crescendo, e a gente sabe que, junto com o crescimento, vem as mazelas, mas as forças de segurança pública de Três Lagoas, conseguiram dar uma resposta a contendo e garantir segurança aos três-lagoenses.

O delegado fez um balanço do trabalho da Polícia Civil de Três Lagoas em 2023 e destacou que foi um ano com menos ocorrências, como de homicídios se comparado a outros anos em que a cidade chegou a registrar 26 mortes violetas. Em 2023, foram 17 homicídios registrados em Três Lagoas e a maioria esclarecido, segundo o delegado.

Acompanhe abaixo a entrevista com o delegado regional: