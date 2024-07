Descarte irregular de entulho revolta moradores em Três Lagoas

Cenas de desrespeito ao Meio Ambiente e a vida se tornaram recorrentes em bairros de Três Lagoas. Isso porque pessoas estão fazendo descartes irregulares de entulhos em ruas e terrenos baldios, causando diversos transtornos e revolta aos moradores, que sofrem com a sujeira e o mal cheiro.

Nesta quinta-feira (5), a equipe de reportagem do TVC Agora flagrou móveis velhos descartados em vias públicas no bairro Vila Nova. O portal JPNews divulgada com frequência denúncias de moradores que reclamam de descarte irregular de lixos domésticos, resíduos de construção civil e animais mortos.

Um morador do bairro Vila Nova, que transita diariamente pelo local, contou que o lixo está jogado na rua há mais de dois meses. “Todo dia passo aqui. É uma falta de respeito com a população. Está um cheiro de lixo. Isso mostra que têm pessoas que não apreenderam a viver em sociedade”, reclamou.

Para denunciar descarte irregular de entulhos e lixos, os moradores podem fazer uma nota para a assessoria de imprensa da Prefeitura de Três Lagoas ou fazer a denúncia pelo número (67) 99213-6400 (também WhatsApp).

