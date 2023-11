Dia Nacional da Umbanda é comemorado em 15 de novembro

No Brasil, o culto a diversas religiões é legal e garantido pela lei, refletindo a diversidade religiosa que caracteriza o país. Entre essas religiões, destaca-se a Umbanda, que comemora 115 anos nesta quarta-feira (15).

O Brasil, conforme definido pela Constituição, é um Estado laico que acolhe uma ampla variedade de práticas religiosas. Embora a maioria da população seja católica, de acordo com o Instituto Datafolha, outras religiões, como o Candomblé e a Umbanda, congregam milhares de seguidores em todo o país.

A história oficial relata que a Umbanda foi criada por Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, no final do século 19, mas ao longo dos anos, passou por diversas transformações. Nas cinco regiões do Brasil, a Umbanda é cultuada de maneiras distintas, mantendo, no entanto, elementos essenciais como cânticos, orações a Deus e aos Orixás (representações de espíritos da natureza), incorporações dos médiuns e sessões espirituais voltadas para cura e contato com o interior.

Apesar da rica diversidade religiosa existente no Brasil, a intolerância religiosa persiste e afeta aqueles que seguem as religiões de matriz africana. Em 2022, foram registrados 1.201 casos em todo o país, representando um aumento de 45% em relação ao ano anterior.

Conforme previsto pela Lei 14.532, o crime de racismo religioso é equiparado ao de injúria racial, podendo resultar em uma pena de dois a cinco anos de prisão, sendo passível de aumento se praticado por mais de uma pessoa.

