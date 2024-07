Dois roubos são registrados em poucas horas e no mesmo local no bairro Santa Terezinha

Dois casos de roubo foram registrados na manhã de quinta-feira (25), após dois homens denunciarem os crimes na 3ª Delegacia de Polícia Civil. Os roubos teriam ocorrido nas proximidades do Centro Pop, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas.

O primeiro roubo aconteceu por volta das 4h30, quando um homem de 51 anos, a caminho do trabalho, foi abordado por um casal que simulava estar armado. Eles anunciaram o assalto e exigiram os pertences da vítima. Durante a ação, a mulher agrediu a vítima com socos e, após o homem cair, roubou o celular dele.

Por volta das 9h, no mesmo local, um segundo roubo foi registrado. Um homem de 47 anos, também a caminho do trabalho, foi abordado por um casal. O homem, descrito como negro, magro e de bermuda, acompanhado de uma mulher trans, anunciou o assalto e agrediu a vítima com socos e chutes. A vítima caiu no chão e teve a bolsa e celular roubados pelos assaltantes.

Ambas as vítimas procuraram a 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde registraram os boletins de ocorrência por roubo. Apesar de ocorrerem em horários diferentes, os dois casos foram atribuídos aos mesmos suspeitos.