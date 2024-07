Dupla come e bebe em padaria e tenta fugir sem pagar no Santa Luzia

Uma dupla foi parar na delegacia após comer e beber o que quiseram e tentar sair sem pagar o consumo, na manhã desta segunda-feira (22), em uma panificadora na avenida Angelina Tebet, bairro Santa Luzia, sul de Três Lagoas (MS).



Por volta de 8h30, uma viatura de Rádio Patrulha da Polícia Militar, foi chamada no local, onde segundo o proprietário da padaria, dois homens teriam chegado no local, realizado diversos consumos de alimentos que totalizaram R$50,00 mas na hora de pagar, a dupla teria tentado fugir do local.

Continue Lendo...



Um dos homens, com 19 anos, foi agarrado pelo comerciante e dominado até a chegada do camburão da PM, que deu voz de prisão ao suspeito. O segundo suspeito teria conseguido fugir a pé, mas durante o trajeto dos militares para a Delegacia de Polícia Civil, foi possível localizar o segundo suspeito, caminhando no sentido centro e dado ordens, para que o suspeito se colocasse em posição para ser revistado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



O segundo suspeito foi revistado e ao ser questionado sobre o fato, disse aos militares que teria parado com o amigo na panificadora, onde estariam com fome e por não terem dinheiro, resolveram comer e sair sem pagar.

Após dar sua versão dos fatos o segundo suspeito, sendo um menor de idade, com 17 anos, também foi levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o Conselho Tutelar, foi chamado para acompanhar o caso de ato infracional de outras fraudes, praticado pelo menor. Já o colega dele, foi autuado pelo crime de outras fraudes e ambos foram liberados.