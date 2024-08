Dupla é flagrada furtando cabos elétricos de escola estadual em Três Lagoas

Dois homens foram presos por furto qualificado ao serem flagrados pela Polícia Militar, na madrugada desta segunda-feira (12), furtando cabos de energia próximo a Escola Estadual João Ponce de Arruda, localizada na rua Manoel Pedro de Campos, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

Por volta de 0h15, moradores teriam avistado a dupla furtando cabos elétricos de um poste em via pública e denunciado. Ao chegarem no local, os militares flagraram dois homens, um de 26 anos, e outro com 30 anos, carregando um carro com diversos cabos de energia cortados.

Foi dada voz de prisão aos suspeitos e a dupla levada para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foram ouvidos e presos. O material foi apreendido e um inquérito policial foi aberto, para que a 3ª Delegacia de Polícia Civil, investigue o caso.

Há quase um ano atrás, em 11 de setembro de 2023, a escola foi invadida por ladrões, no período da madrugada, para furtar os cabos de cobre que alimentavam os aparelhos de ares-condicionados, lâmpadas e bomba d'água, deixando os alunos da rede pública por dias sem aula.

*Com informações do 2º Batalhão de Polícia Militar