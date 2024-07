Edital de convocação- Associação Integra Costa Leste do Estado do Mato Grosso do Sul

Ficam convocados os Senhores associados da Associação Integra Costa Leste de Mato Grosso do Sul, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 22 de julho de 2024, às 08:00 horas na Av. Antônio Trajano dos Santos nº 216 – Sala 1 – Centro – CEP-79.601-002 – Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1)

Continue Lendo...

Deliberar sobre o alteração de estatuto social da Associação, inclusão de objetivos e alteração de endereço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2)

Outros assuntos de interesse da Associação :

Os documentos referentes ao item 1 (um) da ordem do dia ficarão a disposição dos senhores associados a partir do dia 17/07/2024 na sede da Associação Integra Costa Leste, para que sejam admitidos na assembleia, os associados deverão portar os seguintes documentos: (i) documento de identidade .

Três Lagoas, 17 de julho de 2024.

Joaquim Romero Barbosa

PRESIDENTE