Eldorado amplia monitoramento 24h de florestas e reduz incêndios em 88%

A Eldorado Brasil Celulose, referência global em sustentabilidade e eficiência no setor, reduziu em 88% as áreas atingidas por incêndios em 2023, comparada com o mesmo período de 2022. Os resultados, evidenciados no Relatório de Sustentabilidade, publicado pela companhia em junho, destacam o aparato mecânico, tecnológico e a formação de pessoas como razão para a redução expressiva.

A estrutura possui um aparato com mais de 1.800 itens, entre eles, mais de 70 caminhões pipa e 26 torres com câmeras que chegam a cobrir quase 70% da área de florestas da companhia e que ainda auxiliam no acompanhamento climático.

Os esforços da empresa para o enfrentamento aos incêndios florestais de suas próprias áreas, que somam mais de 400 mil hectares, e nas regiões vizinhas, englobam treinamentos periódicos para todos os colaboradores sobre medidas preventivas, detecção de incêndios, sistemas de proteção e comunicação, além de capacitações para a população em geral, como parte de uma extensa campanha no meio rural. Em 2023, a empresa capacitou 1.088 brigadistas, totalizando 6.064 horas de cursos.

Tecnologia

Toda conduta de prevenção e combate faz parte do Plano de Manejo Florestal da Eldorado Brasil com destaque em certificações pelo rigor no cumprimento de suas propostas. Todo monitoramento 24 horas é feito na base da central de Informações Remotas de Inteligência e Soluções (IRIS). As câmeras controladas por inteligência artificial e via satélite são responsáveis pelo alto alcance de cobertura via área e contribuem não só para áreas da Eldorado, mas em propriedades vizinhas.

A estação meteorológica também tem papel fundamental, pois especialmente em períodos de seca e ventos atua na previsão ainda mais antecipada do clima, facilitando o planejamento estratégico durante períodos críticos de queimadas.

"Estamos aptos a dar uma rápida resposta em caso de incêndio, vale destacar que todo trabalho de prevenção nos traz resultados positivos, mantendo a conservação das áreas, da biodiversidade, e consequentemente, da nossa produtividade, sensibilizando e capacitando cada vez mais as comunidades a atuarem conosco", reforça Fábio de Paula, gerente de Sustentabilidade da Eldorado Brasil.

Você pode ajudar

A prevenção e combate aos incêndios contribui para a manutenção das áreas florestais e das espécies, mas entre os principais benefícios está a manutenção da qualidade do ar, pois sem fumaça e fuligem é possível evitar doenças respiratórias como bronquite e crises de asmas e alergias que desencadeiam sinusite e rinite ou tosse.

Comportamentos como não jogar lixo nas estradas, bitucas de cigarro ou atear fogo em lixos podem reduzir ainda mais os incêndios, que chegam a tomar proporções gigantescas.

Ao avistar um foco de incêndio ligue 193 – Corpo de Bombeiros ou nos canais abertos da Eldorado para denúncias de focos de incêndios em florestas, no número 0800 727 9906 (ligação gratuita) ou através do WhatsApp (67) 99839-5353.