Em menos de 3h, vacina contra dengue acaba nos postos de saúde de Três Lagoas

A corrida aos postos de saúde de Três Lagoas foi rápida por quem buscava pela vacina contra a dengue. É que foi liberada, nesta quarta-feira (24), a aplicação das doses ao público com faixa etária entre 4 e 59 anos. No entanto, de acordo com o Setor de Imunizações, da Secretaria Municipal de Saúde, em apenas 3 horas de atendimento, as 500 doses de estoque acabaram. A vacina aplicada nesta quarta-feira só foi liberada para essa faixa etária porque o lote doado ao Brasil em fevereiro vence no fim do mês de abril. Visando não perder o imunizante, já que a procura nas Unidades de Saúde da Família (USF) estava baixa, houve a ampliação do público.

De acordo com a secretaria, a partir de segunda-feira (29), no período da tarde, as vacinas já estarão novamente disponíveis para o público-alvo da campanha, que compreende crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Quem se imunizou na ampliação temporária terá garantia da segunda dose quando novas remessas do imunizante forem enviadas pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Ses).

A vacina da dengue deve ser feita sozinha e com um intervalo de 30 dias de outras vacinas do calendário. O imunizante segue disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do município. Basta ir até a USF de referência do bairro, com a carteira vacinal. Por se tratar de menores de idade, a presença dos pais ou responsáveis é necessária.