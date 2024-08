Em operação, polícias apreendem mais de 70 kg de fios de cobre ilícitos em Três Lagoas

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Três Lagoas deflagraram, em 15 de agosto, a operação “Mão de Ferro”, com o objetivo de reprimir crimes de furto e receptação de fios metálicos, hidrômetros, relógios de energia e outros materiais recicláveis. Também foi realizada a fiscalização da regularidade no funcionamento de estabelecimentos que comercializam esses tipos de produtos, além de orientação aos proprietários sobre as consequências do descumprimento dos dispositivos legais.

A operação foi coordenada pela Seção de Investigação Geral (SIG) da Polícia Civil, com a participação de quase 30 policiais civis de todas as delegacias do município, auxiliados por 10 viaturas. Com esse efetivo, foi possível fiscalizar vários estabelecimentos nos bairros da cidade. A operação contou com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, que disponibilizou agentes das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente para reforçar o cumprimento da legislação ambiental.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Ricardo Cavagna, a operação fez parte de um trabalho preventivo, a partir de investigações sobre crimes de furto e receptação. O foco da fiscalização foi, principalmente, em estabelecimentos de materiais recicláveis e depósitos de ferros-velhos em todas as regiões da cidade. Somente no bairro Jardim Alvorada, foram apreendidos mais de 70 kg de fios de cobre sem origem lícita comprovada.

“Ainda estamos investigando a procedência e a quantidade dos fios de cobre furtados. Há diversos fornecedores desses materiais. Já identificamos grande parte das pessoas que teriam vendido esses fios. Os materiais apreendidos passarão por perícia e, posteriormente, serão encaminhados à denúncia ao Ministério Público”, detalhou o delegado Ricardo Cavagna.

Após investigações e autuações durante a operação, a responsável pelo estabelecimento foi conduzida à delegacia da SIG e responderá pelo crime de receptação qualificada. Além disso, outras duas pessoas também foram levadas à delegacia, suspeitas de exercerem a atividade de forma irregular, sem o alvará exigido pela prefeitura.

A Polícia Civil alertou aos proprietários de estabelecimentos que comercializam materiais recicláveis que a aquisição não só de fios metálicos, mas de qualquer outro material sem origem lícita comprovada, pode caracterizar crime de receptação, desde a forma culposa até a forma qualificada, com penas que variam de um a oito anos de prisão.

Outro ponto esclarecido pela Polícia Civil é a existência da Lei Municipal nº 3791/2021, que proíbe a comercialização de cobre, alumínio e similares sem origem comprovada. Dessa forma, em caso de flagrante posse de materiais dessa natureza, os responsáveis legais pelo estabelecimento poderão ser responsabilizados com penalidades administrativas junto ao município.

Portanto, a polícia destacou que operações dessa natureza, ou seja, de combate aos crimes de furto e receptação de fios metálicos e hidrômetros, bem como de fiscalização da regularidade formal do funcionamento dos estabelecimentos que comercializam produtos recicláveis, terão outras edições ainda este ano.