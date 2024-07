Empresa de ônibus deve R$ 370 mil para Apae

Uma ação de despejo com cobrança de uma dívida superior a R$ 370 mil tramita na 4ª Vara Cível de Três Lagoas e tem como ré a empresa Expresso Adamantina LTDA. Conforme a reportagem apurou, a ação foi protocolada pela Apae-TL (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Três Lagoas, que alega apropriação indébita do repasse da ‘taxa de embarque’ pela empresa e também o não pagamento pela utilização do box no Terminal Rodoviário da cidade. O processo tramita na Justiça desde novembro de 2023, após a denúncia feita ao Ministério Público Estadual.

A Apae é a administradora dos boxes ocupados pelas empresas de ônibus e pelo recolhimento de taxas de embarque na rodoviária, conforme contrato de concessão de uso com a Prefeitura de Três Lagoas. De acordo com a denúncia, a Expresso Adamantina aluga o box para a venda de passagens. No entanto, o contrato de locação e suas obrigações contratuais venceram em 31 de dezembro de 2022 e não foram renovados. A empresa, representada pelo proprietário Clovis Nascimento Martins, teria então passado a se apropriar de forma ilícita das tarifas de embarque, não repassando os valores para a Apae desde novembro de 2022.

O presidente da Apae-TL, Nelson Silva Torres, declarou que a instituição buscou de todas as formas amigáveis apurar e receber os valores devidos. “A Expresso Adamantina foi informada do descumprimento, também sendo notificada sobre a representação criminal”, pontuou.

Nesta semana, o proprietário da Expresso Adamantina esteve na 4ª Promotoria de Justiça para tratar do acordo que está sendo discutido na ação judicial. A empresa solicitou a participação do Ministério Público na tentativa de uma conciliação com a Apae. O valor do pagamento será revertido em favor da entidade, que atende 271 alunos e cerca de 200 famílias.

Outro lado

A nossa equipe de reportagem buscou contato com a empresa e a assessoria jurídica do Expresso Adamantina sobre o seu posicionamento na ação judicial, mas não houve retorno. Também em contato com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), não houve retorno sobre a empresa, que tem sede no município de Dracena (SP).