Encontro de Carros Antigos será neste sábado e domingo no balneário municipal

Nesta sexta-feira (20), o presidente do Clube de Carros Antigos, Ruiolan do Nascimento Garcia, e o vice-presidente Nilson Lima, participaram do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a 12ª edição do Encontro de Carros Antigos.

O evento ocorrerá neste sábado (22), das 14h às 22h, e domingo (23), das 8h às 18h, no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, em Três Lagoas.

Continue Lendo...

De acordo com Ruiolan, os preparativos estão em andamento. “Estamos correndo atrás das licenças necessárias, como a ambiental e a sanitária. Nós queremos um evento para a população com qualidade excepcional”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No sábado, o evento contará com shows ao vivo das bandas de rock “Filhos de Gaia” e “Grupo Ecléticos Som.” No domingo, as atrações serão “Jotapê” e “Os Admilsons.” Além disso, haverá uma praça de alimentação com food trucks oferecendo lanches, cerveja, chope, doces e outras opções.

Segundo a organização do balneário, o evento atraiu cerca de 5 mil pessoas no ano passado, e este ano a expectativa é superar esse número. Participantes virão de várias cidades, incluindo Dourados, Birigui (SP), Coroados (SP), Andradina (SP), Cassilândia, Paranaíba e Campo Grande.

Ruiolan explica que o Encontro de Carros Antigos começou em outro local. “O primeiro encontro foi realizado no Parque de Exposições e era um evento pequeno que começou a crescer. Depois, tentamos a Lagoa Maior, mas enfrentamos problemas ambientais devido à poluição dos carros. Encontramos o Balneário, que se mostrou perfeito. Os expositores adoraram o lugar, e continuamos realizando o evento lá até encontrarmos um local que atenda a todos os requisitos.”

No ano passado, 232 veículos foram exibidos. Este ano, com base na programação e nos convites, a expectativa é superar 300 veículos. “Teremos diversos modelos em exibição, como o Ford 1929, carros de 1956 e 1948, entre outros. Há uma grande variedade, incluindo Fuscas e Kombis, que atraem muitos entusiastas.”

Quem estiver interessado em se tornar membro do Clube de Carros Antigos pode fazer uma pré-inscrição no Balneário Municipal, ou entrar em contato pelo telefone (67) 99653-090 ou através do site do clube.

Confira a reportagem abaixo: