Esquerda, centro e direita devem apoiar candidatura do PSDB

A pré-candidatura de Cassiano Maia (PSDB) tem conversado com diferentes partidos para a formação de chapa única de apoio à eleição majoritária. Da esquerda à direita, dez siglas de diferentes correntes ideológicas devem subir no mesmo palanque em apoio único para a eleição a prefeito de Três Lagoas.

À esquerda, a Federação Brasil da Esperança (PT, PcdoB e PV), à centro-esquerda, o Partido Socialista Brasileiro (PSB); ao centro, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB); à centro-direita, o União Brasil (UB), Republicanos e o Progressistas (PP); e mais à direita, o Partido Liberal (PL), estarão apoiando o mesmo projeto político no município, conforme as articulações.

Apesar da união, as siglas estarão disputando entre si as 15 cadeiras da Câmara Municipal e, cada uma, deve lançar 16 candidatos, que serão oficializados nas convenções. Segundo a presidente do diretório municipal da Federação Brasil da Esperança, Iara Neves, o partido está em articulações com o PSDB, por intermédio do deputado estadual Zeca do PT. Em troca do apoio, o partido sugeriu que fosse incluído em pastas ligadas à agricultura, cultura e mulheres. “A gente percebe essa necessidade de duas correntes diferentes estarem se unindo por um bem maior. Essa visão chegou até nós. Não aceitamos de cara, houve debates, mas temos a compreensão que essa composição se faz necessária.”

De acordo com o presidente do PSB, José Bento de Arruda, o partido aderiu ao projeto após algumas demandas da sigla serem contempladas pelo plano de governo. “Nosso apoio é ao PSDB e não a outro partido. O plano contempla bandeiras defendidas pela executiva nacional, que são: educação, saúde, esporte, lazer, cultura, juventude e melhor idade. Defendemos uma cidade inclusiva e inteligente.”

O diretório municipal do Republicanos informou ter recebido uma ordem da Executiva nacional de que o partido deve caminhar com o PSDB, em Três Lagoas. A sigla antes estava na oposição ao partido, mas vai fazer parte da base tucana em 2025. O presidente do PP, Paulo Salomão, reafirma a composição da sigla com o grupo. “Iremos indicar o vice, que será homologado na convenção.”

O PL foi o último partido a decidir embarcar neste apoio. A sigla desistiu de lançar uma candidatura majoritária em Três Lagoas, segundo o presidente do diretório municipal, Márcio Hirade. A ordem da executiva nacional é de que o partido esteja no mesmo palanque do PSDB no estado. Ainda não se sabe se o apoio deve incluir cargos em secretarias. “Estas negociações serão conduzidas pelas lideranças estaduais”, afirmou Márcio.

O secretário municipal do PSDB, Robson Souza, afirmou que o partido só deve comentar sobre a composição da chapa após todos os acordos estarem formalizados. Com isso, todos os seis partidos que fazem parte da composição da Câmara Municipal atualmente estão na base de apoio da pré-candidatura de Cassiano Maia pelo PSDB, à prefeitura.

Atrito

Com o acordo firmado entre PL e PSDB para compor a chapa de Cassiano , em Três Lagoas, o resultado pode acabar em um impasse com a Federação Brasil da Esperança, segundo a presidente do diretório.

Já para Hirade, do PL, acata decisões que partem do comando nacional e não serão questionadas.

Os dois partidos são os maiores rivais nacionais atualmente, estando as principais figuras políticas como o ex-presidente Jair Bolsonaro, de um lado, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de outro.

Convenções

A data prévia da convenção partidária do PSDB, no qual será lançada a candidatura de Cassiano Maia e 16 vereadores, está marcada para o dia 26 de julho. Estão préconfirmados os candidatos municipais e representantes estaduais, como o ex-governador e atual presidente estadual do partido, Reinaldo Azambuja, e o atual governador Eduardo Riedel.

A convenção da Federação Brasil da Esperança deve ocorrer no dia 27 de julho, com a presença de presidentes estaduais das siglas. Os demais partidos ainda não têm uma data definida.