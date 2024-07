Está dada a largada eleitoral

Com as eleições municipais de outubro se aproximando, é fundamental que os eleitores façam uma escolha consciente e responsável na hora de decidir quais serão os candidatos que receberão o voto. Votaremos em candidatos a prefeito, vice e vereador. Essa escolha e decisão é de extrema importância, porque escolheremos pessoas que serão responsáveis por decisões que alcançarão diretamente a vida de toda a população do município. Em Três Lagoas, 88 mil eleitores estão aptos para votar nestas eleições. E, a partir do dia 16 de agosto começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV, cujos programas partidários têm por finalidade dar a oportunidade aos candidatos se apresentarem ao eleitorado e darem conhecimento de suas plataformas de trabalho, se eleitos. Os candidatos a prefeito, certamente, tornarão público seus planos de governo comprometendo-se a seguirem a risca a execução de metas que hão de contribuir para o nosso desenvolvimento socioeconômico, assim como a melhoria da qualidade de vida da população.

É certo que entre as medidas que deverão ser adotadas, incluem-se ações de melhoria nos setores da saúde pública, na ampliação de centros de educação infantil, pois há reclamação de mais vagas, na atração de novas indústrias para diversificar o nosso parque industrial e por via de consequência, no aumento da geração de emprego e renda. O turismo é outra questão de fundamental relevância para a cidade com o melhor aproveitamento das nossas potencialidades aquáticas, atraindo mais pessoas para cidade, além de proporcionar maior incremento para o comércio e a rede hoteleira. Igualmente, impõe-se que seja definitivamente melhorado o transporte público, oferecendo um serviço de qualidade com ônibus modernos, assim como a observância de horários nos pontos de passageiros. Essas questões são relevantes, ou seja, fazer o arroz e feijão como se diz popularmente para uma administração poder satisfazer as necessidades básicas dos munícipes. É indispensável uma boa avaliação sobre o histórico e as propostas dos candidatos, inclusive, de candidatos a vereador, se preparados ou não para o exercício de legislar e fiscalizar atos do Executivo, verificando-se também, se estão alinhados com as necessidades da cidade e com os valores éticos e morais. É verdade, que na atualidade o político, mesmo bem intencionado está mal avaliado por conta dos maus exemplos que se recolhe neste cenário extremamente conturbado da vida política brasileira. Por isso, é fundamental observar a postura e a conduta de candidatos, identificando se é ficha limpa e se tem reputação ilibada, tanto para prefeito, vice e vereadores.

A escolha dos candidatos certos fará a diferença para o desenvolvimento de Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, e uma das mais importantes para a economia estadual e do próprio país, considerando os elevados indicadores de exportação para o mundo. Três Lagoas está em pleno desenvolvimento e é preciso eleger pessoas preparadas para conduzir o município tanto no Executivo como no Legislativo para assegurar o seu contínuo crescimento. É indispensável que o eleitorado se informe e participe ativamente desse processo de escolha, acompanhando os debates pelo rádio e televisão para exercer a função indelegável de eleitor responsável e comprometido com a vida do seu município, já que o voto é a manifestação soberana da vontade de um povo quando escolhe e elege seus representantes. A ordem é não desperdiçar a oportunidade de se escolher bem os representantes da sociedade civil no âmbito municipal, porque uma boa escolha fará a diferença na concretização de dias melhores.