Ex-comandante do CPA-2 deve assumur secretaria na prefeitura de Três Lagoas

REMANEJAMENTO

O coronel Gil Alexandre, ex-comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar e que deixou recentemente o comando do Policiamento de Divisas da Costa Leste (CPA-2), foi cedido à Prefeitura de Três Lagoas. O decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel foi publicado no Diário Oficial do Estado na semana passada. Até agora, não foi divulgado qual função Gil vai assumir na Prefeitura de Três Lagoas. Mas, ao que tudo indica, deverá assumir o Departamento de Posturas. Na próxima semana Gil se reunirá com o prefeito para decidir a nova função.

Continue Lendo...

PLANOS FRUSTRADOS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PL que pretende lançar candidatura própria a Prefeitura de Três Lagoas pode ter que desistir do plano. Isso porque, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve deixar a cargo da senadora e ex-ministra Tereza Cristina, presidente do PP, a decisão a respeito de algumas candidaturas em MS, entre elas, Campo Grande e Três Lagoas. Tereza foi ministra a Agricultura de Bolsonaro, que quer o PL aliado a outros partidos de direita, entre eles, o PP.

APOIO

Em Três Lagoas, o PP vai indicar o vice do PSDB na disputa pela prefeitura. A indicação, inclusive, é um pedido da senadora Tereza Cristina, que comanda o partido no Estado. Ou seja, o grupo bolsonarista em Três Lagoas pode ser obrigado a apoiar a candidatura de Cassiano Maia (PSDB), pré-candidato a prefeito na sucessão de Ângelo Guerreiro (PSDB).