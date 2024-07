Fábrica de celulose realizará processo seletivo para quatro funções

O mês de julho começou com boas notícias para quem busca emprego na região de Três Lagoas. A Eldorado Brasil, fábrica de celulose, anunciou a abertura de novas vagas para as cidades de Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Inocência.

As contratações são para as funções de borracheiro, mecânico I, ajudante florestal e motorista. As entrevistas serão realizadas presencialmente, e os interessados devem comparecer aos locais indicados nas datas especificadas, portando documento pessoal com foto e currículo atualizado.

Em Aparecida do Taboado as entrevistas ocorrem nesta quarta-feira, dia 3 de julho. As vagas disponíveis são para borracheiro, ajudante florestal e motorista.

Em Três Lagoas, as entrevistas vão acontecer no período de 5 a 10 de julho, a partir das 8h, no Senai, na rua José Amílcar Congro Bastos, nº 1313, Vila Nova. As vagas para Três Lagoas são: borracheiro e mecânico I.

Em Inocência as entrevistas vão acontecer no Distrito de São Pedro, no dia 15 de julho, a partir das 8h. As vagas são para ajudante florestal e motorista I. As entrevistas serão na rua João Alves dos Santos, nº 23.

Para mais informações sobre as vagas, acesse: https://vagaseldoradobrasil.gupy.io/