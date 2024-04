Faixa etária da vacina contra a dengue é ampliada em Três Lagoas

A vacina contra a dengue teve o público-alvo ampliado após enfrentar baixa adesão, em Três Lagoas. Com essa medida, a faixa etária passa de 10 a 14 anos para 6 a 16 anos, para usar os imunizantes que estão próximos do fim do prazo de uso.

O Ministério da Saúde está avaliando a estratégia de estender até o limite etário, que compreende dos 4 aos 59 anos 11 meses e 29 dias de idade, conforme a disponibilidade de doses no município com vencimento em 30 de abril.

Se, até esta quarta-feira (24), ainda houver muitas doses para serem aplicadas, a faixa etária será novamente ampliada, ainda nesta semana, para que não haja nenhuma perca. É importante destacar que o público que receber os imunizantes nesta ação, terá a segunda dose garantida quando novos lotes da vacina chegarem.

Até o momento, 2.578 jovens foram vacinados, restando 668 doses no estoque do município para aplicação como primeira dose. O imunizante segue disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USF). Por se tratar de menores de idade, a presença dos pais ou responsáveis é necessária.

