Família faz rifa para pagar tratamento médico de bebê de 11 meses

O pequeno Joaquim Lopes, de 11 meses, enfrenta um grave problema de saúde. Durante a gestação, ele desenvolveu um torcicolo congênito, resultando em um crescimento anormal da cabeça, que ficou assimétrica. Para conter essa deformidade, Joaquim usa uma órtese, que custa R$ 10 mil, e a família não tem condições de arcar com os custos do tratamento.

Moradores de uma pequena casa no bairro Jardim Primavera, em Três Lagoas, os pais de Joaquim enfrentam dificuldades financeiras. O pai, que é motorista de caminhão, está desempregado, enquanto a mãe, Josiane Lopes Teixeira, é costureira, mas não consegue atender à demanda devido ao problema de saúde do filho.

Josiane relata que o tratamento tem mostrado bons resultados. “Hoje realizamos um exame em 3D da cabeça dele, e o resultado revelou uma regressão no crescimento anormal. O lado que estava crescendo de forma irregular estabilizou, e o lado achatado está se normalizando. A cabeça dele agora está crescendo de maneira uniforme. Além disso, o desenvolvimento motor está progredindo. Joaquim começou a engatinhar e dar os primeiros passos. Esperamos que, em dois ou três meses, possamos encerrar o tratamento com a órtese e continuar apenas com a fisioterapia”.

Para ajudar no tratamento, a família está promovendo uma rifa solidária. “Uma amiga está me ajudando e conseguiu diversos prêmios com empresários e comerciantes de Três Lagoas. Cada um doou algo para a rifa. O valor é R$ 20 por número, e serão cinco ganhadores”, explica a mãe.

Os prêmios da rifa incluem: um kit Lily do O Boticário; um kit Linda do O Boticário; um relógio feminino; um jaleco feminino; uma esmaltação em gel; dois designs de sobrancelha; dois banhos de lua; um jantar em uma peixaria; uma drenagem linfática; uma limpeza de pele; um copo Stanley; um Hydra Color labial e um pacote de hidratação capilar. Para comprar a rifa, o número de contato é (62) 9 9345-5394.

Veja a reportagem abaixo: