Família pede ajuda em 'vaquinha' solidária para menino que sofreu queimaduras

O garotinho Isaque Ricardo de Souza Florentino, de 7 anos, teve 40% do corpo queimado em um acidente doméstico. A família e amigos criaram uma “vaquinha” solidária pedindo ajuda para custear o tratamento e despesas da criança.

O acidente com o Isaque Ricardo aconteceu em 17 de maio, no bairro Jardim Eldorado, quando ele brincava com álcool líquido próximo a um fogão industrial. Os vizinhos, a dona Maria Luciene e o marido foram quem prestaram os primeiros socorros ao Isaque.

A dona Maria disse que não consegue esquecer os gritos de dor do Isaque a caminho do hospital. “A mãe e o pai ficaram desesperados. Então, não pensamos duas vezes e pegamos o carro e levamos eles para o hospital. Estava saindo a pele do Isaque. Foi muito triste”, contou.

O Isaque está em tratamento na Santa Casa de Campo Grande. O pai dele precisou largar tudo em Três Lagoas para acompanhar o filho e a esposa na capital. Por isso, amigos auxilaram a criar a “vaquinha” solidária para ajudar a família, que segue abalada pelo acidente e com dificuldades de manter os custos.

