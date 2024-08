Famílias do Cinturão Verde aguardam indenizações devido obras do contorno rodoviário

As famílias que residem no Cinturão Verde em Três Lagoas estão em uma situação de espera e incerteza enquanto aguardam as indenizações pelas desapropriações causadas pelas obras do contorno rodoviário. O projeto, que visa desviar o trânsito pesado de caminhões do perímetro urbano da avenida Ranulpho Marques Leal, afetará diretamente 14 famílias cujos lotes serão atravessados pela nova rota na divisa com o estado de São Paulo.

Antes mesmo de receberem as indenizações, algumas famílias começaram a deixar seus lotes devido à impossibilidade de continuar o plantio, atividade essencial para a subsistência de muitos moradores da região. Entre eles está Paulo Manoel Bezerra, que reside no local há 15 anos e espera pela compensação financeira para poder se mudar. “O Dnit informou que entre agosto e setembro a indenização será paga, daí teremos o prazo de 60 dias para desocupar os lotes”, disse.

Continue Lendo...

De acordo com o engenheiro Mílton Rocha Marinho, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Três Lagoas, as 14 famílias afetadas pela obra receberão indenizações, as quais, segundo ele, estão em fase final de conclusão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As obras do contorno rodoviário estão em execução e são vistas como essenciais para melhorar o fluxo de veículos pesados e aumentar a segurança na área urbana. Enquanto isso, os moradores do Cinturão Verde aguardam a conclusão dos trâmites burocráticos e a liberação dos recursos financeiros.

Confira a reportagem abaixo: