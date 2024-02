Feira de Orquídeas ocorre na Casa do Artesão nesta sexta-feira em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (23), a presidente da Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul (Aclams), Aline Araújo, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre os eventos da Casa do Artesão de Três Lagoas.

A partir das 9h de hoje, teve início a Feira de Orquídeas, Rosas do Deserto e Artesanato, promovida pela Casa do Artesão, com duração até às 18h. A Feira continuará neste sábado (24), e o famoso pastel de capivara, um dos símbolos de Três Lagoas, será uma das atrações a partir das 16h.

Quem passar pela orla da Lagoa Maior poderá adquirir desde mudas pequenas a plantas já adultas e tudo para o cultivo de orquídeas, como substratos, adubos nacionais e importados, além de crochê, macramê, costura criativa, doces caseiros entre outros itens.

A Casa do Artesão é gerida pela Aclams. Os artistas têm recebido reconhecimento, e diversos produtos locais já foram exportados para países como China, Austrália e Itália. Na próxima semana, mais artesanatos serão enviados para a Irlanda do Norte. Atualmente, a associação conta com 63 artesãos associados de diversas localidades, mas em Três Lagoas, há mais de 200 artesãos atuantes.

No mês de março, em colaboração com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Casa do Artesão oferecerá um curso gratuito de vagonite, além de outras ações planejadas ao longo do ano.

A Casa do Artesão fica localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, número 470, na Circular da Lagoa. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

