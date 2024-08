Festa do Folclore de Três Lagoas será entre os dias 22 e 25 de agosto; veja programação

A tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas chega a 34ª edição com grandes shows nacionais e locais, além de muita diversão, comidas típicas e artesanato. Neste ano, o evento será realizado entre 22 a 25 de agosto, na Esplana NOB, contando com ampla infraestrutura de palco, segurança e bem-estar para toda a família três-lagoense.

Agenda confirmada

A programação musical confirmada para os quatro dias de evento inclui:

22/08: Roupa Nova

Uma das bandas mais icônicas do Brasil, conhecida por suas baladas românticas e hits atemporais como “Dona”, “Coração Pirata” e “Whisky a Go-Go”. A banda tem uma carreira de mais de 40 anos, encantando várias gerações de fãs.

23/08: Israel e Rodolffo

Esta dupla sertaneja é conhecida por suas músicas animadas e letras que falam sobre amor e cotidiano. Hits como “Batom de Cereja” e “Só de Sacanagem” os colocaram no topo das paradas musicais.

24/08: Neto e Jr e logo depois, César Menotti e Fabiano

A dupla Neto e Jr promete animar a noite com um repertório que mistura sertanejo e músicas populares, trazendo frescor e energia para o evento.

César Menotti e Fabiano, com um estilo sertanejo universitário, são famosos pelos sucessos “Leilão”, “Como Um Anjo” e “Ciumenta”. Eles conquistaram o Brasil com suas músicas envolventes e apresentações energéticas.

25/08: João Bosco e Vinícius

Pioneiros do sertanejo universitário, a dupla é conhecida por sucessos como “Chora, Me Liga”, “Coração Só Vê Você” e “Sorte é Ter Você”. Eles têm uma base sólida de fãs e são respeitados por sua contribuição ao gênero.

Antes dos shows principais, haverá apresentações de artistas locais e folclóricos que ainda serão anunciadas.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas