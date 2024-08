Festa do Folclore em Três Lagoas começa nesta quinta com show do Roupa Nova

A 34ª Edição da Festa do Folclore de Três Lagoas inicia nesta quinta-feira (22), com quatro dias de muita festança gratuita. A organização do evento acaba de divulgar o cronograma completo de todas as atrações locais e nacionais que se apresentarão em cada noite antes do show principal e também durante o almoço de domingo (25).

A estrutura de palco, cobertura da plateia e praça de alimentação já estão prontas para receber o público e os artistas de 22 a 25 de agosto na Esplanada NOB, no Centro da cidade.

O evento contará com grandes shows nacionais e locais, além de muito lazer. A ampla infraestrutura de palco também receberá artistas e apresentações de entidades locais. Haverá uma feira de artesanato com 19 expositores, praça de alimentação com mais de 40 opções, parque de diversão e, tudo isso, em um ambiente de bem-estar e muita segurança para toda a família três-lagoense.

Programação completa

Quinta-feira (22 de agosto)

19h – abertura com apresentação da Banda Cristo Redentor

19h30 – apresentação do coral do SCFV “Tia Nega”

20h (dança) – escola Funlec e Academia Pro Life

20h30 (dança) – núcleo de dança da diretoria de Cultura

21h (show) – Grupo do Mato

21h30 (show) – dupla João Paulo e Will

22h (show) – dupla Tiago e Juliano

22h30 (show) – Mauricio Lito

23h (show) – Roupa Nova

Sexta-feira (23 de agosto)

19h (dança) – abertura com apresentação da Elisangela Dança

19h30 (dança) – Proteja

20h (dança) – Colégio Anglo

20h20 (dança) – Estrelinhas do Novo Oeste

20h40 (dança) – Studio Bricio Dance

21h (show) – dupla Bruna Maia e Adriana

21h30 (show) – dupla Andressa e Alê

22h (show) – dupla Vinicius e Juliano

23h – dupla Israel e Rodolfo

Sábado (24 de agosto)

20h (show) – dupla Fellipe e Vinicius

20h30 (show) – Everton Ottoni e Banda

21h (show) – Luiz Gustavo

21h30 (show) – dupla Neto e Júnior

23h (show) – César Menotti e Fabiano

Domingo (25 de agosto)

Neste dia, além dos shows noturnos, a praça de alimentação abrirá mais cedo para o horário de almoço ao som de shows locais.

12h (show) – Marali do Piseiro

13h30 (show) – dupla Tom e Thiago

15h (show) – Ismael e Banda

16h (show) – 67 Novo Encontro

19h – apresentação Folia de Reis “Marcos Marques”

19h30 (dança) – Adriana Dança

19h45 (dança) – Pâmela Dourado

20h (show) – Ernani Júnior (Duo Pop)

20h30 (show) – Grupo Os Caçulas

21h (show) – dupla Anderson e Claudinho

21h30 (show) – dupla Neto e Breno

22h (show) – João Bosco e Vinicius

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas