Festival Mix das Águas volta nesta quinta-feira com show do cantor Patrecio Rocha

O “Festival Mix das Águas” está de volta, nesta quinta-feira (30), em Três Lagoas. Na primeira etapa, foram unidas diferentes vertentes da música gospel. Nesse segundo momento, o foco é voltado para o público católico.

O show está previsto para iniciar a partir das 19h30, na Esplanada NOB, no Centro da cidade. O festival começou no dia 23 de novembro e, posteriormente, será realizado nos dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro. O evento é organizado pela Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com a CPL/TL e a igreja católica local, além de apoio do Governo do Estado.

Quem sobe ao palco para abrir o evento nesta quinta, é o músico e missionário católico, Patrecio Rocha. Na sexta-feira (1º), está confirmado o show da Adriana Arydes. A artista é cantora, compositora, multi-instrumentista de música católica e apresentadora.

Já no sábado (2), o show da banda Anjos de Resgate irá animar o público com música católica contemporânea. O grupo tem 23 anos de apresentações, sendo que, atualmente, é formado por Marcelo Duarte, e pelos irmãos Diego e Demian Tiguez. Também haverá shows de bandas locais.

Na manhã desta quinta-feira (30), o diácono Eulálio Silva participou do RCN Notícias e falou sobre o festival.

