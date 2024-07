Filha procura pai biológico que nunca conheceu

Aos 39 anos, a consultora de bem estar Fátima Alves busca pelo pai biológico dela que nunca conheceu, Eduardo Mariano. Ela mora em Três Lagoas desde que foi adotada por uma família quando ainda era bebê.

Fátima cresceu sem conhecimento da adoção até que a mãe adotiva lhe revelou a verdade após a morte do pai adotivo. “Eu só descobri que era adotada aos 17 anos, quando meu pai de criação faleceu. Naquela época, minha mãe adotiva se sentiu confortável para me contar”, explica Fátima.

Continue Lendo...

Desde então, ela tem procurado informações sobre a família biológica e encontrou algumas pistas, como uma foto antiga e o nome do pai biológico. “O que eu tenho dele é apenas uma foto antiga e o nome dele. Meu irmão fez uma montagem para me mostrar como ele poderia ter sido na juventude. Meu pai nasceu em Goiás e, com o tempo, a família dele foi se espalhando por Manaus e Roraima. Hoje, acredito que ele tenha cerca de 70 a 72 anos”, ela conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fátima também descobriu que os irmãos biológicos, que vivem em Goiás, nunca tiveram mais contato com Eduardo devido a um desentendimento familiar que levou o pai a desaparecer. Ela está em busca de qualquer informação que possa levá-la a ele, seja ele vivo ou não. “Eu quero encontrá-lo para conhecê-lo e, se ele estiver precisando de ajuda, oferecer acolhimento. Quero ser uma filha para ele, independente de tudo o que aconteceu no passado”, afirma Fátima.

Fátima pede a qualquer pessoa que tenha informações sobre ele para entrar em contato através do telefone 981298573. “Se alguém conhece meu pai ou tem alguma informação sobre ele, por favor, entre em contato. A nossa família ficará eternamente grata”.

Veja a reportagem completa abaixo: