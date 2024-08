Foragido por tentativa de homicídio em São Paulo é preso em Três Lagoa

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (20), um homem de 19 anos acusado de tentativa de homicídio qualificado, crime que dificulta a defesa da vítima. O crime ocorreu no mês passado na cidade de Tarabai (SP), quando o suspeito, acompanhado de um comparsa, disparou seis tiros contra a vítima, de 26 anos.

Após o crime, o suspeito fugiu de São Paulo para Três Lagoas, onde estava residindo. O mandado de prisão preventiva foi expedido no final de julho de 2024, e desde então o suspeito era considerado foragido pela Justiça paulista. O caso chegou às equipes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas no dia 16 de agosto.

Com as informações repassadas pela Polícia Civil de Tarabai (SP) e Pirapozinho (SP), os agentes da Polícia Civil iniciaram uma operação para localizar o foragido em Três Lagoas. Após ser encontrado, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanece à disposição da Justiça.