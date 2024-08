Força Tática prende 'Flamengo' por tráfico e apreende drogas no bairro Vila Haro

Policiais da Força Tática prenderam um homem por tráfico de drogas, após flagrar a venda de entorpecentes, na rua Herculano dos Santos Ramos, bairro Vila Haro, em Três Lagoas. A prisão ocorreu por volta de 17h15, de terça-feira (27).

Inúmeras denúncias anônimas foram encaminhas pelo WhatsApp (67) 3919-9700 do 2º Batalhão de Polícia Militar, relatando que um homem identificado por "Flamengo" estaria vendendo drogas na própria residência. Depois de receber as informações, a Polícia Militar teria passado a realizar rondas pela região e no final da tarde de ontem, a equipe da Força Tática viu dois homens em uma moto, na frente da residência, conversando com o suspeito.

O trio que estava tranquilamente na frente da casa, teria ficado nervoso com a aproximação da viatura. Os dois suspeitos que estavam na motocicleta tentaram deixar o local, mas foram abordados pela PM. Eles foram revistados e a polícia encontrou com um deles, uma porção de maconha no bolso da calça. Questionado sobre a droga, o homem teria dito aos policiais que foi comprada do "Flamengo" e que seria fracionada e revendida posteriormente.

O suspeito de vender o entorpecente também foi abordado e estava com uma quantia em dinheiro. Ele teria respondido ter recebido o valor referente a uma dívida, mas perguntado sobre o valor em notas que carregava, não soube dizer o valor exato, que seria de R$1,234.00. a residência do "Flamengo" foi revistada com autorização do suspeito, onde os policiais teriam localizado um estojo escolar com seis porções de maconha, embaladas em plástico filme, semelhantes as apreendidas com a dupla na frente da residência.

Ainda no estojo os militares encontraram além da maconha, um molho de chaves que pertenceria a um quarto anexo ao imóvel. Perguntado sobre o local, que estaria trancado, "Flamengo" teria respondido que seria para locação. Após uma vistoria foi localizado debaixo de uma pia, duas sacolas com duas balanças de precisão, rolos de plástico filme para embalar drogas, dois tabletes de maconha e seis porções de cocaína.

Consultado no sistema (Sigo) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) foi constatado que Flamengo teria registros criminais por delitos de tráfico de drogas, e que estaria cumprindo pena alternativa por tráfico. Já o condutor da moto flagrado saindo do local, não tinha Carteira Nacional de Habilitação e a moto estaria com o licenciamento vencido, sendo apreendida e levada ao pátio do Detran-MS. "Flamengo" recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).