Força Tática prende suspeito de tráfico com porções de maconha e dinheiro no bairro JK

A polícia de Três Lagoas efetuou a prisão de Samuel Pereira dos Santos, de 29 anos, acusado de tráfico de drogas, no final da tarde deste domingo (8). A ação ocorreu após denúncias sobre a venda de entorpecentes em um imóvel desabitado localizado na Viela 2, número 1406, no bairro Jardim JK.

Durante a operação, os policiais intensificaram a vigilância na área e identificaram Samuel em comportamento suspeito. Ao ser abordado, ele tentou se esconder dentro da casa e arremessou uma sacola para o quintal. A sacola foi recuperada e encontrada com cinco porções de maconha, prontas para a venda.

Continue Lendo...

Além das drogas, Samuel possuía R$ 1.166 em dinheiro, que alegou ser proveniente do Auxílio Reclusão, um benefício recebido após a recente saída dele da prisão. Na pia do imóvel, foi encontrado um caderno com anotações relacionadas à venda de drogas.

A polícia identificou que Samuel estava negociando a droga com outro homem, que confirmou ter realizado um pagamento de R$ 10 via Pix para Samuel e estava aguardando a entrega da droga. O homem apresentou o comprovante de pagamento aos policiais e revelou que a transação ocorreu momentos antes da chegada da equipe.

A investigação revelou também que Samuel tem um histórico de reincidência no tráfico de drogas, com a última prisão dele ocorrendo em 21 de maio deste ano. Samuel e o homem foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).